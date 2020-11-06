Верховная Рада в пятницу, 6 ноября, приняла за основу и в целом законопроект №3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах, сообщает Корреспондент.net . "За" соответствующий законопроект ... подробнее →

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер позитивно оценил переговоры по проблематике конфликта в Донбассе, которые прошли с его участием в Киеве, Донецке и Луганске. ... подробнее →

Сегодня, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает РБК-Украина . ... подробнее →

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список карантинных зон в Украине, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает ... подробнее →

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" по данным ГПСУ 6 ноября 06.11.2020 13:00 Сегодня, 6 ноября 2020 года, боевики "ДНР" на один день открыли КПВВ "Еленовка". Пропуск граждан осуществляется с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. По данным Госпогранслужбы Украины , по состоянию на ... подробнее →

Сегодня Зеленский приедет на Луганщину 06.11.2020 12:00 Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на восток с двухдневным визитом, сообщает Newsroom . Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom ... подробнее →

На Донбассе расширилась "красная" зона карантина 06.11.2020 11:00 Штаб по борьбе с распространением коронавируса определил города и районы, которые на следующей неделе попадут в "красную" зону, сообщает Cxid.info . Так, на Донетчине в "красную" зону попадут ... подробнее →