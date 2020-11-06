В Украине не осталось зеленых и желтых зон карантина

06.11.2020 17:00

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список карантинных зон в Украине, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает ... подробнее →

Умер сатирик Михаил Жванецкий

06.11.2020 16:00

Сегодня, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает РБК-Украина . ... подробнее →

Президент МККК рассказал об итогах визита в ОРДЛО

06.11.2020 15:00

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер позитивно оценил переговоры по проблематике конфликта в Донбассе, которые прошли с его участием в Киеве, Донецке и Луганске. ... подробнее →

Рада приняла закон о штрафах за отсутствие маски

06.11.2020 14:00

Верховная Рада в пятницу, 6 ноября, приняла за основу и в целом законопроект №3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах, сообщает Корреспондент.net . "За" соответствующий законопроект ... подробнее →

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" по данным ГПСУ 6 ноября

06.11.2020 13:00

Сегодня, 6 ноября 2020 года, боевики "ДНР" на один день открыли КПВВ "Еленовка". Пропуск граждан осуществляется с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. По данным Госпогранслужбы Украины , по состоянию на ... подробнее →

Сегодня Зеленский приедет на Луганщину

06.11.2020 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на восток с двухдневным визитом, сообщает Newsroom . Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom ... подробнее →

На Донбассе расширилась "красная" зона карантина

06.11.2020 11:00

Штаб по борьбе с распространением коронавируса определил города и районы, которые на следующей неделе попадут в "красную" зону, сообщает Cxid.info . Так, на Донетчине в "красную" зону попадут ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 ноября

06.11.2020 10:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468), сообщает МОЗ . Наибольшее количество подтвержденных случаев за ... подробнее →

На Донбассе ранен военнослужащий ОС

06.11.2020 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский военный получил ранения. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции ... подробнее →

"Заря" проиграла третий матч подряд в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)

06.11.2020 08:00

Луганская "Заря" в 3-м туре Лиги Европы уступила со счетом 1:4 греческому клубу АЕК. Для луганского клуба это третье подряд поражение в турнире, сообщает УП . Матч прошел в четверг 5 ноября в ... подробнее →

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