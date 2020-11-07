"Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье07.11.2020 17:00
Компания "Новая почта" открыла отделение в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье Луганской области, сообщает пресс-служба ... подробнее →
Результаты первого в истории аудита Верховной Рады07.11.2020 15:00
В октябре Счетная палата закончила первый за 29 лет независимой Украины аудит Верховной Рады. Финансовая проверка длилась более 9 месяцев. Эксперты выяснили, сколько и на что тратили деньги депутаты. ... подробнее →
6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке07.11.2020 13:00
132 человека пересекли КПВВ "Еленовка" в рамках действия гуманитарного коридора 6 ноября, сообщили в "МЧС ДНР". «С 8.00 до 19.00 6 ноября 2020 года функционировал на въезд-выезд пункт ... подробнее →
Генеральный директор "Шахтера" заразился коронавирусом07.11.2020 11:00
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заболел коронавирусом, сообщает iSport.ua . В своем Instagram он опубликовал фото результата теста, где сообщается об обнаруженном COVID-19. "Ну вот ... подробнее →
В Украине - впервые за сутки более 10 тыс заболели COVID07.11.2020 10:00
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за минувшие сутки впервые превысило отметку 10 тыс. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило министерство здравоохранения . По его данным, за ... подробнее →
Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)07.11.2020 09:00
Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Луганщину посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил, сообщает Телеканал новостей «24» . Глава ... подробнее →
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