"Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье

07.11.2020 17:00

Компания "Новая почта" открыла отделение в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье Луганской области, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Результаты первого в истории аудита Верховной Рады

07.11.2020 15:00

В октябре Счетная палата закончила первый за 29 лет независимой Украины аудит Верховной Рады. Финансовая проверка длилась более 9 месяцев. Эксперты выяснили, сколько и на что тратили деньги депутаты. ... подробнее →

6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке

07.11.2020 13:00

132 человека пересекли КПВВ "Еленовка" в рамках действия гуманитарного коридора 6 ноября, сообщили в "МЧС ДНР". «С 8.00 до 19.00 6 ноября 2020 года функционировал на въезд-выезд пункт ... подробнее →

Генеральный директор "Шахтера" заразился коронавирусом

07.11.2020 11:00

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заболел коронавирусом, сообщает iSport.ua . В своем Instagram он опубликовал фото результата теста, где сообщается об обнаруженном COVID-19. "Ну вот ... подробнее →

В Украине - впервые за сутки более 10 тыс заболели COVID

07.11.2020 10:00

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за минувшие сутки впервые превысило отметку 10 тыс. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило министерство здравоохранения . По его данным, за ... подробнее →

Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)

07.11.2020 09:00

Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Луганщину посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил, сообщает Телеканал новостей «24» . Глава ... подробнее →

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