Результаты первого в истории аудита Верховной Рады 07.11.2020 15:00 В октябре Счетная палата закончила первый за 29 лет независимой Украины аудит Верховной Рады. Финансовая проверка длилась более 9 месяцев. Эксперты выяснили, сколько и на что тратили деньги депутаты. ... подробнее →

Генеральный директор "Шахтера" заразился коронавирусом 07.11.2020 11:00 Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заболел коронавирусом, сообщает iSport.ua . В своем Instagram он опубликовал фото результата теста, где сообщается об обнаруженном COVID-19. "Ну вот ... подробнее →