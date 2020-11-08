Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 08.11.2020 15:00 ОВЕН Любая работа будет буквально гореть в руках мартовских Овнов! Про общение вообще говорить не приходится — тут вы будете на высоте. А вот у рожденных в апреле возможны трудности в деловых и ... подробнее →

На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны" 08.11.2020 13:00 С 15 ноября на территории Луганской области начнет работать служба скорой помощи Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь». Об этом говорится на сайте ... подробнее →