В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября

08.11.2020 17:00

Пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком вновь возобновится в понедельник, 9 ноября, сообщили в "Межведомственном оперативном штабе" ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября

08.11.2020 15:00

ОВЕН Любая работа будет буквально гореть в руках мартовских Овнов! Про общение вообще говорить не приходится — тут вы будете на высоте. А вот у рожденных в апреле возможны трудности в деловых и ... подробнее →

На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны"

08.11.2020 13:00

С 15 ноября на территории Луганской области начнет работать служба скорой помощи Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь». Об этом говорится на сайте ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября

08.11.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на странцие Минздрава в Facebook в воскресенье, 8 ноября. Также за последние сутки ... подробнее →

Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

08.11.2020 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает РБК-Украина . "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. ... подробнее →

"Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби

08.11.2020 09:00

Сегодня, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" "Динамо" будет принимать "Шахтер" в центральном матче 9-го тура УПЛ. Букмекеры отдают минимальное предпочтение "Шахтеру", сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

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