На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны" 08.11.2020 13:00 С 15 ноября на территории Луганской области начнет работать служба скорой помощи Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь». Об этом говорится на сайте ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября 08.11.2020 11:00 За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на странцие Минздрава в Facebook в воскресенье, 8 ноября. Также за последние сутки ... подробнее →