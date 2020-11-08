На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны"08.11.2020 13:00
С 15 ноября на территории Луганской области начнет работать служба скорой помощи Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь». Об этом говорится на сайте ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября08.11.2020 11:00
За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на странцие Минздрава в Facebook в воскресенье, 8 ноября. Также за последние сутки ... подробнее →
Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах08.11.2020 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает РБК-Украина . "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. ... подробнее →
"Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби08.11.2020 09:00
Сегодня, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" "Динамо" будет принимать "Шахтер" в центральном матче 9-го тура УПЛ. Букмекеры отдают минимальное предпочтение "Шахтеру", сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
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