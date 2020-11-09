Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?09.11.2020 17:00
Скоро год, как мир охватила эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, больше известного, как COVID-19. Более 40 миллионов людей в разных уголках планеты подхватили инфекцию, и более миллиона из них умерли от ... подробнее →
Степанов раскрыл подробности "карантина выходного дня"09.11.2020 16:00
В связи с ростом количества больных COVID-19 в Украине Минздрав предлагает введение жесткого карантина выходного дня, при котором будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ... подробнее →
Опубликован график работы отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье»09.11.2020 15:00
В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям с временно неподконтрольных территорий, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации . В новом отделении ... подробнее →
В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого09.11.2020 14:00
Одновременное открытие новых контрольных пунктов пропуска (КПП) через линию соприкосновения между Украиной и "ЛНР" у Счастья и Золотого 10 ноября не состоится, так как Киев сменил переговорную позицию ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября09.11.2020 13:00
За минувшие сутки в Украине подтвердили 8 687 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение происходит второй день подряд, сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook в ... подробнее →
В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей09.11.2020 12:00
В ОРДО волк напал на двух человек возле оккупированного Шахтерска. Об этом сообщает так называемый "минздрав ДНР", передает "Трибун" . "За неделю за антирабической помощью обратились 43 человека, ... подробнее →
В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе09.11.2020 11:00
Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск людей и автомобилей. Об этом сообщает штаб ООС . Речь идет о ... подробнее →
"Шахтер" разгромил ослабленное коронавирусом "Динамо" (ВИДЕО)09.11.2020 10:00
Динамо уступило Шахтеру в матче девятого тура чемпионата Украины. Поединок прошел на НСК Олимпийский в Киеве и завершился со счетом 0:3, сообщает iSport.ua . Счет на 34-й минуте открыл нападающий ... подробнее →
В Тбилиси полиция водометами разогнала протест оппозиции09.11.2020 09:00
В столице Грузии Тбилиси, у здания Центральной избирательной комиссии, силовики применили против митингующих водометы. Об этом сообщает Грузия Онлайн . Подчеркивается, что акция у здания ЦИК была ... подробнее →
В Кабмине пояснили, кого не будут штрафовать за отсутствие маски09.11.2020 08:00
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал принятый на днях закон о штрафах за отсутствие масок, рассказав, что применяться он будет не ко всем и не во всех случаях, сообщает LIGA.net . По ... подробнее →
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