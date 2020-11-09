Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине? 09.11.2020 17:00 Скоро год, как мир охватила эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, больше известного, как COVID-19. Более 40 миллионов людей в разных уголках планеты подхватили инфекцию, и более миллиона из них умерли от ... подробнее →

Степанов раскрыл подробности "карантина выходного дня" 09.11.2020 16:00 В связи с ростом количества больных COVID-19 в Украине Минздрав предлагает введение жесткого карантина выходного дня, при котором будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ... подробнее →