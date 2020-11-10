В США впервые испытали Hyperloop с пассажирами (ВИДЕО)10.11.2020 17:00
В США провели первое в мире тестирование сверхскоростной транспортной системы с пассажирами-людьми, которое было главным испытанием безопасности технологий, сообщает Корреспондент.net . Испытание ... подробнее →
На Донетчине предприниматели митингуют против кассовых аппаратов10.11.2020 16:00
В Донецкой области на митинг вышли около 150 предпринимателей, они перекрыли трассу Краматорск-Славянск. Об этом сообщил участник акции в Facebook, передает Корреспондент.net . Предприниматели ... подробнее →
В Польше появился памятник Симону Петлюре10.11.2020 15:00
В Польше к 100-летию Варшавской битвы в городе Скерневице открыли монумент, посвященный поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны. Частью монумента является памятник главному ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ10.11.2020 14:00
Украинские пограничники на КПВВ «Станица Луганская» по состоянию на 10:00 пропустили с оккупированной территории 47 человек, а на оккупированную — 51 человек, сообщает Громадское ... подробнее →
9 ноября гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 165 человек10.11.2020 13:00
165 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гуманитарный коридор в Еленовке 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «За 9 ноября на территорию республики запущено 24 ... подробнее →
В Минздраве ошиблись в статистике по коронавирусу10.11.2020 12:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса COVID-19, а не рекордные 10 842, как сообщалось ранее, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . "Сбой ... подробнее →
Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе10.11.2020 11:00
Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом люди наблюдаются лишь возле КПВВ Счастье и Станица Луганская. Об этом в эфире телеканала ... подробнее →
Россия "помирила" Азербайджан и Армению10.11.2020 10:00
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
Владимир Зеленский заразился коронавирусом10.11.2020 08:30
Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия, передает РБК-Украина . Об этом он сообщил в своем Telegram. По его ... подробнее →
«еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?10.11.2020 08:00
С начала года в Украине работает сервис «еМалятко», который объединяет услуги, связанные с рождением ребенка. До сих пор он был доступен только в роддомах, Центрах предоставления ... подробнее →
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