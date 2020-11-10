В США впервые испытали Hyperloop с пассажирами (ВИДЕО)

10.11.2020 17:00

В США провели первое в мире тестирование сверхскоростной транспортной системы с пассажирами-людьми, которое было главным испытанием безопасности технологий, сообщает Корреспондент.net . Испытание ... подробнее →

На Донетчине предприниматели митингуют против кассовых аппаратов

10.11.2020 16:00

В Донецкой области на митинг вышли около 150 предпринимателей, они перекрыли трассу Краматорск-Славянск. Об этом сообщил участник акции в Facebook, передает Корреспондент.net . Предприниматели ... подробнее →

В Польше появился памятник Симону Петлюре

10.11.2020 15:00

В Польше к 100-летию Варшавской битвы в городе Скерневице открыли монумент, посвященный поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны. Частью монумента является памятник главному ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ

10.11.2020 14:00

Украинские пограничники на КПВВ «Станица Луганская» по состоянию на 10:00 пропустили с оккупированной территории 47 человек, а на оккупированную — 51 человек, сообщает Громадское ... подробнее →

9 ноября гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 165 человек

10.11.2020 13:00

165 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гуманитарный коридор в Еленовке 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «За 9 ноября на территорию республики запущено 24 ... подробнее →

В Минздраве ошиблись в статистике по коронавирусу

10.11.2020 12:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса COVID-19, а не рекордные 10 842, как сообщалось ранее, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . "Сбой ... подробнее →

Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе

10.11.2020 11:00

Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом люди наблюдаются лишь возле КПВВ Счастье и Станица Луганская. Об этом в эфире телеканала ... подробнее →

Россия "помирила" Азербайджан и Армению

10.11.2020 10:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

Владимир Зеленский заразился коронавирусом

10.11.2020 08:30

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия, передает РБК-Украина . Об этом он сообщил в своем Telegram. По его ... подробнее →

«еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?

10.11.2020 08:00

С начала года в Украине работает сервис «еМалятко», который объединяет услуги, связанные с рождением ребенка. До сих пор он был доступен только в роддомах, Центрах предоставления ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх