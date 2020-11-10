Украинские пограничники на КПВВ «Станица Луганская» по состоянию на 10:00 пропустили с оккупированной территории 47 человек, а на оккупированную — 51 человек, сообщает Громадское ... подробнее →

В Польше к 100-летию Варшавской битвы в городе Скерневице открыли монумент, посвященный поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны. Частью монумента является памятник главному ... подробнее →

В Донецкой области на митинг вышли около 150 предпринимателей, они перекрыли трассу Краматорск-Славянск. Об этом сообщил участник акции в Facebook, передает Корреспондент.net . Предприниматели ... подробнее →

В США провели первое в мире тестирование сверхскоростной транспортной системы с пассажирами-людьми, которое было главным испытанием безопасности технологий, сообщает Корреспондент.net . Испытание ... подробнее →

9 ноября гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 165 человек 10.11.2020 13:00 165 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гуманитарный коридор в Еленовке 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «За 9 ноября на территорию республики запущено 24 ... подробнее →

В Минздраве ошиблись в статистике по коронавирусу 10.11.2020 12:00 В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса COVID-19, а не рекордные 10 842, как сообщалось ранее, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . "Сбой ... подробнее →

Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе 10.11.2020 11:00 Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом люди наблюдаются лишь возле КПВВ Счастье и Станица Луганская. Об этом в эфире телеканала ... подробнее →