Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса11.11.2020 17:00
Нидерланды предоставили Украине 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает посольство Нидерландов в Украине в среду, 11 ноября, передает Корреспондент.net . "Мы смогли ... подробнее →
В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса11.11.2020 16:00
За минувшие сутки, 10 ноября, так называемый минздрав «ДНР» выявил 205 новых случаев коронавируса. Также за сутки выписали 117 пациентов, 20 человек скончались. Умерли мужчины в возрасте ... подробнее →
Кабмин ввел карантин выходного дня11.11.2020 15:00
В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин, передает ... подробнее →
В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе11.11.2020 14:00
Городская власть Краматорска обратилась к главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с просьбой попросить Кабмин смягчить карантинные ограничения для бизнеса. Об этом сообщил мэр Краматорска ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ11.11.2020 13:00
Российско-оккупационные войска продолжают блокировать контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы . По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября11.11.2020 12:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 611 новых случая коронавируса COVID-19, что близко к рекордному показателю. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 11 ноября. ... подробнее →
Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"11.11.2020 11:00
Российская сторона в ТКГ внесла предложение, чтобы разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом сообщил советник по информационной политике ... подробнее →
В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта11.11.2020 10:00
Телеграмм-канал «Вольнодумец» опубликовал материал, в котором рассказал, что в ОРДО не смогут въехать граждане Украины, которые имеют не «бумажный вариант паспорта Украина», ... подробнее →
В РФ трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID-1911.11.2020 09:00
Трое российских медиков, которые первыми из 42 коллег в Алтайском крае получили вакцину Спутник V, заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций ... подробнее →
ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу11.11.2020 08:15
Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram, передает РБК-Украина . Сообщается, ... подробнее →
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