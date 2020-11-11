Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса 11.11.2020 17:00 Нидерланды предоставили Украине 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает посольство Нидерландов в Украине в среду, 11 ноября, передает Корреспондент.net . "Мы смогли ... подробнее →

В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса 11.11.2020 16:00 За минувшие сутки, 10 ноября, так называемый минздрав «ДНР» выявил 205 новых случаев коронавируса. Также за сутки выписали 117 пациентов, 20 человек скончались. Умерли мужчины в возрасте ... подробнее →

Кабмин ввел карантин выходного дня 11.11.2020 15:00 В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин, передает ... подробнее →