Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса

11.11.2020 17:00

Нидерланды предоставили Украине 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает посольство Нидерландов в Украине в среду, 11 ноября, передает Корреспондент.net . "Мы смогли ... подробнее →

В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса

11.11.2020 16:00

За минувшие сутки, 10 ноября, так называемый минздрав «ДНР» выявил 205 новых случаев коронавируса. Также за сутки выписали 117 пациентов, 20 человек скончались. Умерли мужчины в возрасте ... подробнее →

Кабмин ввел карантин выходного дня

11.11.2020 15:00

В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин, передает ... подробнее →

В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе

11.11.2020 14:00

Городская власть Краматорска обратилась к главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с просьбой попросить Кабмин смягчить карантинные ограничения для бизнеса. Об этом сообщил мэр Краматорска ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ

11.11.2020 13:00

Российско-оккупационные войска продолжают блокировать контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы . По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября

11.11.2020 12:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 611 новых случая коронавируса COVID-19, что близко к рекордному показателю. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 11 ноября. ... подробнее →

Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"

11.11.2020 11:00

Российская сторона в ТКГ внесла предложение, чтобы разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом сообщил советник по информационной политике ... подробнее →

В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта

11.11.2020 10:00

Телеграмм-канал «Вольнодумец» опубликовал материал, в котором рассказал, что в ОРДО не смогут въехать граждане Украины, которые имеют не «бумажный вариант паспорта Украина», ... подробнее →

В РФ трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID-19

11.11.2020 09:00

Трое российских медиков, которые первыми из 42 коллег в Алтайском крае получили вакцину Спутник V, заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций ... подробнее →

ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу

11.11.2020 08:15

Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram, передает РБК-Украина . Сообщается, ... подробнее →

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