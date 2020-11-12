Карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей 12.11.2020 17:00 Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал введение карантина выходного дня, заверив что он никак не помешает проведению матчей УПЛ, сообщает iSport . "Карантин ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей 12.11.2020 16:00 Из семи КПВВ на линии разграничения в Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в КПВВ «Станица Луганская». Об этом рассказал представитель Восточного регионального ... подробнее →