Карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей12.11.2020 17:00
Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал введение карантина выходного дня, заверив что он никак не помешает проведению матчей УПЛ, сообщает iSport . "Карантин ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей12.11.2020 16:00
Из семи КПВВ на линии разграничения в Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в КПВВ «Станица Луганская». Об этом рассказал представитель Восточного регионального ... подробнее →
В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения12.11.2020 15:00
Движение граждан через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено 13 ноября. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР" . "КПВВ «Еленовка» ... подробнее →
"ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц12.11.2020 14:00
Специалисты "ЦРБ ДНР" начали тестирование системы дистанционного обслуживания «Интернет — банк» для физических лиц, сообщили в пресс-службе банка. Уточняется, что в настоящее время ... подробнее →
Мендель рассказала о состоянии Зеленского и Ермака12.11.2020 13:00
Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в Феофании с легкими симптомами коронавируса, сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Facebook, ... подробнее →
В Славянске отказались вводить карантин выходного дня12.11.2020 12:00
Власти Славянска (Донецкая область) пока не намерены выполнять решение Кабинета Министров о введении карантина выходного дня. Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр ... подробнее →
Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан12.11.2020 11:00
Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан, передает УНН . Это позволит им беспрепятственно ... подробнее →
В Украине впервые более 11000 случаев COVID-19 за сутки12.11.2020 10:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 057 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 12 ноября. ... подробнее →
В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций12.11.2020 09:00
В ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе рассказали об итогах заседания глав делегаций, которое состоялось 11 ноября, в режиме видеоконференции. Соответствующее сообщение размещено в ... подробнее →
Разумков и Резников заболели COVID-1912.11.2020 08:00
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразились коронавирусом. Об этом Разумков и Резников ... подробнее →
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