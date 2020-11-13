В Кабмине пригрозили нарушителям карантина выходного дня полицией

13.11.2020 17:00

Мэры не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отказ некоторых городов вводить карантин выходного ... подробнее →

"Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"

13.11.2020 16:00

"Укрзалізниця" возобновила движение поезда № 142/141 "Львов - Бахмут", сообщает "Трибун" . Поезд № 142/141 "Львов - Бахмут" будет курсировать раз в три дня. Первый рейс отправился из Львова сегодня, ... подробнее →

Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"

13.11.2020 15:00

Группа детей отправилась сегодня из Донецка на отдых в международный детский центр "Артек" в оккупированном Россией Крыму, сообщают СМИ "ДНР". На отдых поехали 250 ребят. Это дети-сироты, дети ... подробнее →

Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня

13.11.2020 14:00

В Донецкой области городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня". Об этом сообщил городской голова Андрей Панков в ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября

13.11.2020 13:00

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Игоря Лизогуба, по состоянию на 11:00 через КПВВ "Новотроицкое" на временно-оккупированную территорию последовали 54 человека и 14 транспортных средств. ... подробнее →

Бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев получил обещанную Зеленским квартиру

13.11.2020 12:00

Освобожденный из плена боевиков "ДНР донецкий журналист Станислав Асеев наконец получил квартиру, передает Цензор.НЕТ . "Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную ... подробнее →

В Украине новый антирекорд по COVID-19

13.11.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 787 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 13 ноября. ... подробнее →

ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

13.11.2020 10:00

В зоне ООС специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня за последние сутки. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, 12 ноября, ... подробнее →

Зеленский записал первое видеообращение из Феофании (ВИДЕО)

13.11.2020 09:00

Больной COVID-19 президент Владимир Зеленский записал обращение из больницы Феофания, сообщает НВ . Глава государства рассказал, что чувствует себя достаточно хорошо, и поблагодарил украинцев за ... подробнее →

В Минске ввели обязательный масочный режим

13.11.2020 08:00

В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщил телеграм-канал «Минск. Официально», передает TUT.BY . Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх