В Кабмине пригрозили нарушителям карантина выходного дня полицией13.11.2020 17:00
Мэры не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отказ некоторых городов вводить карантин выходного ... подробнее →
"Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"13.11.2020 16:00
"Укрзалізниця" возобновила движение поезда № 142/141 "Львов - Бахмут", сообщает "Трибун" . Поезд № 142/141 "Львов - Бахмут" будет курсировать раз в три дня. Первый рейс отправился из Львова сегодня, ... подробнее →
Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"13.11.2020 15:00
Группа детей отправилась сегодня из Донецка на отдых в международный детский центр "Артек" в оккупированном Россией Крыму, сообщают СМИ "ДНР". На отдых поехали 250 ребят. Это дети-сироты, дети ... подробнее →
Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня13.11.2020 14:00
В Донецкой области городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня". Об этом сообщил городской голова Андрей Панков в ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября13.11.2020 13:00
По словам представителя Госпогранслужбы Украины Игоря Лизогуба, по состоянию на 11:00 через КПВВ "Новотроицкое" на временно-оккупированную территорию последовали 54 человека и 14 транспортных средств. ... подробнее →
Бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев получил обещанную Зеленским квартиру13.11.2020 12:00
Освобожденный из плена боевиков "ДНР донецкий журналист Станислав Асеев наконец получил квартиру, передает Цензор.НЕТ . "Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную ... подробнее →
В Украине новый антирекорд по COVID-1913.11.2020 11:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 787 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 13 ноября. ... подробнее →
ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки13.11.2020 10:00
В зоне ООС специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня за последние сутки. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, 12 ноября, ... подробнее →
Зеленский записал первое видеообращение из Феофании (ВИДЕО)13.11.2020 09:00
Больной COVID-19 президент Владимир Зеленский записал обращение из больницы Феофания, сообщает НВ . Глава государства рассказал, что чувствует себя достаточно хорошо, и поблагодарил украинцев за ... подробнее →
В Минске ввели обязательный масочный режим13.11.2020 08:00
В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщил телеграм-канал «Минск. Официально», передает TUT.BY . Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без ... подробнее →
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