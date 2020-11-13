В Кабмине пригрозили нарушителям карантина выходного дня полицией 13.11.2020 17:00 Мэры не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отказ некоторых городов вводить карантин выходного ... подробнее →

Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня 13.11.2020 14:00 В Донецкой области городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня". Об этом сообщил городской голова Андрей Панков в ... подробнее →