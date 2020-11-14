Завтра в Украине стартует второй тур местных выборов 14.11.2020 17:00 Завтра, 15 ноября стартует повторное голосование на выборах городского головы и проведено оно будет в семи городах страны. Кроме того, территориальные общины в определенных регионах будут ... подробнее →

В Украине впервые свыше 12 тысяч случаев COVID за сутки 14.11.2020 13:00 В Украине в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания. В частности, заболели 474 ... подробнее →