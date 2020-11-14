Завтра в Украине стартует второй тур местных выборов

14.11.2020 17:00

Завтра, 15 ноября стартует повторное голосование на выборах городского головы  и проведено оно будет в семи городах страны. Кроме того, территориальные общины в определенных регионах будут ... подробнее →

13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек

14.11.2020 15:00

За 13 ноября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 148 человек, сообщает "МЧС ДНР". На территорию "республики" было запущено 24 транспортных средства и 99 человек. В сторону Украины ... подробнее →

В Украине впервые свыше 12 тысяч случаев COVID за сутки

14.11.2020 13:00

В Украине в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания. В частности, заболели 474 ... подробнее →

На президентских выборах в США завершился подсчет голосов

14.11.2020 11:00

В США завершился подсчет голосов избирателей, отданных за кандидатов на пост президента, сообщает НВ . Последними штатами, предоставившими официальные данные стали Джорджия (16 голосов от коллегии ... подробнее →

Ивано-Франковск и Львов отменили выходные, чтобы избежать карантина

14.11.2020 10:00

Власти Ивано-Франковска и Львова решили сделать субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы "обойти" введенный Кабмином карантин выходного дня, сообщает Корреспондент.net . Согласно решению, ... подробнее →

Германия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

14.11.2020 09:00

Сегодня, 14 ноября на лейпцигской Ред Булл Арене сборные Германии и Украины встретятся в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает "Футбол 24" . Британская контора William Hill безусловным фаворитом ... подробнее →

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