Завтра в Украине стартует второй тур местных выборов14.11.2020 17:00
Завтра, 15 ноября стартует повторное голосование на выборах городского головы и проведено оно будет в семи городах страны. Кроме того, территориальные общины в определенных регионах будут ... подробнее →
13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек14.11.2020 15:00
За 13 ноября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 148 человек, сообщает "МЧС ДНР". На территорию "республики" было запущено 24 транспортных средства и 99 человек. В сторону Украины ... подробнее →
В Украине впервые свыше 12 тысяч случаев COVID за сутки14.11.2020 13:00
В Украине в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания. В частности, заболели 474 ... подробнее →
На президентских выборах в США завершился подсчет голосов14.11.2020 11:00
В США завершился подсчет голосов избирателей, отданных за кандидатов на пост президента, сообщает НВ . Последними штатами, предоставившими официальные данные стали Джорджия (16 голосов от коллегии ... подробнее →
Ивано-Франковск и Львов отменили выходные, чтобы избежать карантина14.11.2020 10:00
Власти Ивано-Франковска и Львова решили сделать субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы "обойти" введенный Кабмином карантин выходного дня, сообщает Корреспондент.net . Согласно решению, ... подробнее →
Германия – Украина: прогноз на матч Лиги наций14.11.2020 09:00
Сегодня, 14 ноября на лейпцигской Ред Булл Арене сборные Германии и Украины встретятся в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает "Футбол 24" . Британская контора William Hill безусловным фаворитом ... подробнее →
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