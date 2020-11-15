Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 15.11.2020 17:00 ОВЕН Овны, рожденные в марте, в эти дни сумеют претворить в жизнь многие планы, побыть в центре внимания и переложить на свои плечи чужие заботы. А еще не исключены знакомства и новые связи. У тех из ... подробнее →

КПВВ в Еленовке сократил время работы 15.11.2020 15:00 Завтра, 16 ноября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщили в «межведомственном оперативнм штабе» "ДНР". В связи с сокращением ... подробнее →

Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО) 15.11.2020 13:00 Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал второе видеообращение к украинцам из больницы "Феофания", где он сейчас проходит лечение от коронавирусной болезни, сообщается на YouTube-канале ОП . ... подробнее →