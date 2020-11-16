Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября16.11.2020 12:00
В понедельник на Донбассе открылись все 7 контрольных пунктов въезда-выезда для пересечения линии соприкосновения. Но из-за того, что оккупанты блокируют смежные КПП со своей стороны, людей сегодня ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября16.11.2020 11:00
В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксировано 9 832 новых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровело 2 753 человек, летальных случаев - 94, сообщил министр ... подробнее →
В Краматорске сменился мэр16.11.2020 10:00
Краматорская городская ТИК утвердила итоговый протокол по второму туру выборов городского головы. По итогам голосования победу одержал самовыдвиженец, депутат горсовета от партии "Наш край" Александр ... подробнее →
ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов16.11.2020 09:00
По состоянию на 20 часов средняя явка во втором туре выборов городских голов составляла 24%, сообщает ЦИК Украины, передает Корреспондент.net . "По сообщениям всех территориальных избирательных ... подробнее →
На выборах президента Молдовы Санду побеждает Додона16.11.2020 08:00
Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент страны Игорь Додон проиграл, сообщает РБК-Украина . В частности, ... подробнее →
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