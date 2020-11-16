Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября 16.11.2020 11:00 В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксировано 9 832 новых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровело 2 753 человек, летальных случаев - 94, сообщил министр ... подробнее →

В Краматорске сменился мэр 16.11.2020 10:00 Краматорская городская ТИК утвердила итоговый протокол по второму туру выборов городского головы. По итогам голосования победу одержал самовыдвиженец, депутат горсовета от партии "Наш край" Александр ... подробнее →