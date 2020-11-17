На частотах украинского радио «Армія FM» Луганск запустил собственное радио «КомбатFM». Об этом сообщила в Фейсбуке шеф-редактор «Армія FM» Ирина Сампан, передает ... подробнее →

17.11.2020 08:00

Украинец Алексей Новиков на турнире во Флориде (США) World Strongest Man завоевал титул сильнейшего человека планеты. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке сообщили организаторы соревнований. ... подробнее →