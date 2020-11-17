В Канаде поступили в продажу "антиковидные" шлемы

17.11.2020 17:00

В Каанаде компания VZYR Technologies начала выпуск шлемов для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net . Шлем под названием BioVYZR полностью закрывает голову и верхнюю часть туловища. ... подробнее →

МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе

17.11.2020 16:00

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе, сообщает ТАСС . Захарова подчеркнула, что в соответствии с согласованными Киевом и Луганском ... подробнее →

Рада отказалась отменять карантин выходного дня

17.11.2020 15:00

Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381, сообщает РБК-Украина . ... подробнее →

Порошенко представил свой план борьбы с COVID-19

17.11.2020 14:00

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил план для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает сайт #Буквы . Порошенко подчеркнул, что страна и люди ... подробнее →

16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека

17.11.2020 13:00

26 транспортных средства и 86 человек прибыли накануне в "ДНР" с подконтрольной Украине территории в рамках действия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда ... подробнее →

В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины

17.11.2020 12:00

Во вторник, 17 ноября, в Украине ожидается заметное похолодание и появление гололедицы на дорогах, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям . По данным ведомства, ухудшение погодных условий ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября

17.11.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 557 тысяч. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает министр здравоохранения ... подробнее →

В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре

17.11.2020 10:00

На втором этаже кинотеатра в Авдеевке обнаружен и изъят незаконной схрон оружия, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры . "В ходе проверки оперативной информации, поступившей от ... подробнее →

Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио

17.11.2020 09:00

На частотах украинского радио «Армія FM» Луганск запустил собственное радио «КомбатFM». Об этом сообщила в Фейсбуке шеф-редактор «Армія FM» Ирина Сампан, передает ... подробнее →

Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)

17.11.2020 08:00

Украинец Алексей Новиков на турнире во Флориде (США) World Strongest Man завоевал титул сильнейшего человека планеты. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке сообщили организаторы соревнований. ... подробнее →

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