В Канаде поступили в продажу "антиковидные" шлемы17.11.2020 17:00
В Каанаде компания VZYR Technologies начала выпуск шлемов для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net . Шлем под названием BioVYZR полностью закрывает голову и верхнюю часть туловища. ... подробнее →
МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе17.11.2020 16:00
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе, сообщает ТАСС . Захарова подчеркнула, что в соответствии с согласованными Киевом и Луганском ... подробнее →
Рада отказалась отменять карантин выходного дня17.11.2020 15:00
Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381, сообщает РБК-Украина . ... подробнее →
Порошенко представил свой план борьбы с COVID-1917.11.2020 14:00
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил план для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает сайт #Буквы . Порошенко подчеркнул, что страна и люди ... подробнее →
16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека17.11.2020 13:00
26 транспортных средства и 86 человек прибыли накануне в "ДНР" с подконтрольной Украине территории в рамках действия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда ... подробнее →
В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины17.11.2020 12:00
Во вторник, 17 ноября, в Украине ожидается заметное похолодание и появление гололедицы на дорогах, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям . По данным ведомства, ухудшение погодных условий ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября17.11.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 557 тысяч. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает министр здравоохранения ... подробнее →
В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре17.11.2020 10:00
На втором этаже кинотеатра в Авдеевке обнаружен и изъят незаконной схрон оружия, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры . "В ходе проверки оперативной информации, поступившей от ... подробнее →
Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио17.11.2020 09:00
На частотах украинского радио «Армія FM» Луганск запустил собственное радио «КомбатFM». Об этом сообщила в Фейсбуке шеф-редактор «Армія FM» Ирина Сампан, передает ... подробнее →
Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)17.11.2020 08:00
Украинец Алексей Новиков на турнире во Флориде (США) World Strongest Man завоевал титул сильнейшего человека планеты. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке сообщили организаторы соревнований. ... подробнее →
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