В России растет смертность от COVID-19 18.11.2020 13:00 В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса, передает Корреспондент.net . Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против ... подробнее →

Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове 18.11.2020 12:00 Театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве 17 ноября, скорее всего похоронят на его родине – во Львове. Об этом сообщили в московском Театре Романа Виктюка, пишет "Фокус" . В ... подробнее →

После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков 18.11.2020 11:00 В Донецке прозошел пожар в лаве шахты имени Скочинского. На момент аварии под землей находилось 26 горняков. Об этом собщают так называемое "МЧС ДНР". 22 человека были были подняты на поверхность и ... подробнее →