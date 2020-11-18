США запустили программу поддержки переселенцев в Украине18.11.2020 14:00
Власти США вместе с международной организацией IREX начали программу поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине на общую сумму 2 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter в ... подробнее →
В России растет смертность от COVID-1918.11.2020 13:00
В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса, передает Корреспондент.net . Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против ... подробнее →
Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове18.11.2020 12:00
Театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве 17 ноября, скорее всего похоронят на его родине – во Львове. Об этом сообщили в московском Театре Романа Виктюка, пишет "Фокус" . В ... подробнее →
После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков18.11.2020 11:00
В Донецке прозошел пожар в лаве шахты имени Скочинского. На момент аварии под землей находилось 26 горняков. Об этом собщают так называемое "МЧС ДНР". 22 человека были были подняты на поверхность и ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября18.11.2020 10:00
В Украине за сутки коронавирус подтвердился у 12 496 человек. По состоянию на 18 ноября известно о 570 153 случаев COVID-19, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет18.11.2020 09:00
На КПВВ «Станица Луганская» до сих пор не возобновлен доступ к WI-FI, который пропал в результате пожаров в начале октября. Об этом сообщают сотрудники гуманитарной миссии ... подробнее →
УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса18.11.2020 08:00
УЕФА выступил с заявлением относительно поединка шестого тура группового этапа Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, сообщает football.ua . "Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у ... подробнее →
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- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове12:00
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеры предлагают платный интернет09:00
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