США запустили программу поддержки переселенцев в Украине 18.11.2020 14:00 Власти США вместе с международной организацией IREX начали программу поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине на общую сумму 2 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter в ... подробнее →

В России растет смертность от COVID-19 18.11.2020 13:00 В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса, передает Корреспондент.net . Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против ... подробнее →

Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове 18.11.2020 12:00 Театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве 17 ноября, скорее всего похоронят на его родине – во Львове. Об этом сообщили в московском Театре Романа Виктюка, пишет "Фокус" . В ... подробнее →