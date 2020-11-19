Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и ... подробнее →

За март-ноябрь 2020 года специалисты санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) "ДНР" выписали 1353 штрафа нарушителям мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают местные ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни ... подробнее →

Завтра, 20 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили "межведомственном оперативном штабе ДНР". Пересечь линию разграничения можно будет ... подробнее →