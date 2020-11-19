Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан19.11.2020 17:00
Поединок десятого тура украинской Премьер-лиги между Олимпиком и Зарей, который был запланирован на 21 ноября, не состоится, сообщает iSport . Все дело в том, что в донецком клубе зафиксирована ... подробнее →
Стали известны правила проведения «Евровидения-2021»19.11.2020 16:00
На официальном сайте конкурса "Евровидение" опубликовали обновленные правила, по которым планируется провести мероприятие в 2021 году. Главное нововведение — артисты должны будут записать живые ... подробнее →
20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке19.11.2020 15:00
Завтра, 20 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили "межведомственном оперативном штабе ДНР". Пересечь линию разграничения можно будет ... подробнее →
Зеленский подписал "масочный" закон19.11.2020 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни ... подробнее →
В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек19.11.2020 13:00
За март-ноябрь 2020 года специалисты санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) "ДНР" выписали 1353 штрафа нарушителям мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают местные ... подробнее →
Кабмин упразднил справку о составе семьи19.11.2020 12:00
Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и ... подробнее →
В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах19.11.2020 11:00
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о запрете видеонаблюдения в общественных местах. "Указ" опубликован на сайте Пушилина, передает "Трибун" . Согласно "документу", "государственным ... подробнее →
В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки19.11.2020 10:00
В Украине рекордное число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране заразились 13 357 человек, сообщает министерство здравоохранения . Больше всего случаев в Киеве (1 348), ... подробнее →
Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ19.11.2020 09:00
На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов. Помощь предназначена тем, кто не смог пересечь линию ... подробнее →
Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев19.11.2020 08:00
Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, для украинцев будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень. Об этом в среду, 18 ноября, в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный ... подробнее →
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- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- Кабмин упразднил справку о составе семьи12:00
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