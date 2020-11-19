В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах

19.11.2020 11:00

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о запрете видеонаблюдения в общественных местах. "Указ" опубликован на сайте Пушилина, передает "Трибун" . Согласно "документу", "государственным ... подробнее →

В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки

19.11.2020 10:00

В Украине рекордное число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране заразились 13 357 человек, сообщает министерство здравоохранения . Больше всего случаев в Киеве (1 348), ... подробнее →

Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ

19.11.2020 09:00

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов. Помощь предназначена тем, кто не смог пересечь линию ... подробнее →

Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев

19.11.2020 08:00

Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, для украинцев будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень. Об этом в среду, 18 ноября, в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный ... подробнее →

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