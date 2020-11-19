Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев 19.11.2020 08:00 Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, для украинцев будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень. Об этом в среду, 18 ноября, в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный ... подробнее →