20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке

19.11.2020 15:00

Завтра, 20 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили "межведомственном оперативном штабе ДНР". Пересечь линию разграничения можно будет ... подробнее →

Зеленский подписал "масочный" закон

19.11.2020 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни ... подробнее →

В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек

19.11.2020 13:00

За март-ноябрь 2020 года специалисты санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) "ДНР" выписали 1353 штрафа нарушителям мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают местные ... подробнее →

Кабмин упразднил справку о составе семьи

19.11.2020 12:00

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и ... подробнее →

В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах

19.11.2020 11:00

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о запрете видеонаблюдения в общественных местах. "Указ" опубликован на сайте Пушилина, передает "Трибун" . Согласно "документу", "государственным ... подробнее →

В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки

19.11.2020 10:00

В Украине рекордное число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране заразились 13 357 человек, сообщает министерство здравоохранения . Больше всего случаев в Киеве (1 348), ... подробнее →

Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ

19.11.2020 09:00

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов. Помощь предназначена тем, кто не смог пересечь линию ... подробнее →

Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев

19.11.2020 08:00

Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, для украинцев будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень. Об этом в среду, 18 ноября, в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный ... подробнее →

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