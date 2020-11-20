ЦИК Молдовы огласила результаты президентских выборов20.11.2020 17:00
Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента. Об этом на заседании ЦИК, которое проходит в онлайн-формате, заявил глава комиссии Дорин Чимил, сообщает ... подробнее →
В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус20.11.2020 16:00
Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил о вспышке COVID-19 в команде, сообщает РБК-УКРАИНА . По словам Оганова, 18 ноября игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский ... подробнее →
Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах20.11.2020 15:00
В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины", сообщает РБК-Украина . ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября20.11.2020 14:00
По решению командующего операции Объединенных сил, КПВВ на линии разграничения на Донбассе функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00, сообщает ГПСУ . Фактический пропуск граждан осуществляется только ... подробнее →
Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»20.11.2020 13:00
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с КПВВ «Счастье» и «Золотое», которые не были открыты со стороны Луганска, ... подробнее →
Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса20.11.2020 12:00
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну поступила первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает "Первый" . Отмечается, ... подробнее →
На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков20.11.2020 11:00
Горноспасатели "ДНР" обнаружили и подняли на поверхность тело одного из четырех пропавших без вести горняков на донецкой шахте имени Скочинского. Об этом сегодня сообщили в МЧС "республики". "В 1:45 ... подробнее →
В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки20.11.2020 10:00
В Украине по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания COVID-19, что является новым "рекордом" заболевания в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения ... подробнее →
Под Авдеевкой ранен украинский военный20.11.2020 09:00
За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает ... подробнее →
ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом20.11.2020 08:00
19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает Телеканал новостей «24» . На повестке ... подробнее →
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