ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом20.11.2020 08:00
19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает Телеканал новостей «24» . На повестке ... подробнее →
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