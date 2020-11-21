В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час21.11.2020 17:00
С сегодняшнего дня в Турции действует "комендантский час выходного дня" – он включает запрет на работу заведений и выход из дома в ночное время суток. Но при этом, действие циркуляра не ... подробнее →
22 ноября пройдет второй тур местных выборов в 11 городах21.11.2020 15:00
В воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook . Так, повторное голосование будет ... подробнее →
В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом21.11.2020 13:00
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек, что на пять человек превышает вчерашний антирекорд. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим ... подробнее →
164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября21.11.2020 12:00
В минувшую пятницу, 20 ноября, по гуманитарному коридору в Еленовке линию разграничения пересекли 164 человека, сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На территорию республики запущено 22 ... подробнее →
Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского21.11.2020 11:00
Горноспасатели "ДНР" обнаружили под землей тела еще двух горняков, пропавших без вести после аварии на донецкой шахте им. Скочинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС "республики". "В 16:45 20 ... подробнее →
На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье21.11.2020 10:00
Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по ... подробнее →
На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород21.11.2020 09:00
Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Об этом вечером в пятницу, 20 ноября в Facebook написал ... подробнее →
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- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября12:00
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского11:00
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье10:00
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