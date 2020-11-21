В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час 21.11.2020 17:00 С сегодняшнего дня в Турции действует "комендантский час выходного дня" – он включает запрет на работу заведений и выход из дома в ночное время суток. Но при этом, действие циркуляра не ... подробнее →

В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом 21.11.2020 13:00 В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек, что на пять человек превышает вчерашний антирекорд. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим ... подробнее →