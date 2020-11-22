Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 22.11.2020 15:00 ОВЕН У рожденных в марте на этой неделе наиболее ярко станут проявлять себя такие черты характера, как упорство и самоуверенность. Вот только ваша решительность овладеть ситуацией и направить события ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября 22.11.2020 11:00 В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook ... подробнее →