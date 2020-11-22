23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»

22.11.2020 17:00

В понедельник, 23 ноября, КПВВ «Еленовка» снова будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «межведомственный оперативный штаб», ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября

22.11.2020 15:00

ОВЕН У рожденных в марте на этой неделе наиболее ярко станут проявлять себя такие черты характера, как упорство и самоуверенность. Вот только ваша решительность овладеть ситуацией и направить события ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров

22.11.2020 13:00

На КПВВ «Станица Луганская» на стороне ОРЛО усилился досмотр личных вещей и перемещаемых товаров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях. По словам луганчанки, которая пересекала ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября

22.11.2020 11:00

В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook ... подробнее →

В "ДНР" объявили сборы "запасников"

22.11.2020 10:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ о проведении с 23 по 27 ноября сборов военнослужащих запаса, сообщают местные СМИ. "Военному комиссару Донецкой Народной Республики совместно с главами ... подробнее →

Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал

22.11.2020 09:00

Партия развития и мира исключила из своего состава бывшую городскую главу Славянска Неля Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета, сообщает НВ . Перед вторым ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх