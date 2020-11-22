23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»22.11.2020 17:00
В понедельник, 23 ноября, КПВВ «Еленовка» снова будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «межведомственный оперативный штаб», ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября22.11.2020 15:00
ОВЕН У рожденных в марте на этой неделе наиболее ярко станут проявлять себя такие черты характера, как упорство и самоуверенность. Вот только ваша решительность овладеть ситуацией и направить события ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров22.11.2020 13:00
На КПВВ «Станица Луганская» на стороне ОРЛО усилился досмотр личных вещей и перемещаемых товаров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях. По словам луганчанки, которая пересекала ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября22.11.2020 11:00
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook ... подробнее →
В "ДНР" объявили сборы "запасников"22.11.2020 10:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ о проведении с 23 по 27 ноября сборов военнослужащих запаса, сообщают местные СМИ. "Военному комиссару Донецкой Народной Республики совместно с главами ... подробнее →
Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал22.11.2020 09:00
Партия развития и мира исключила из своего состава бывшую городскую главу Славянска Неля Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета, сообщает НВ . Перед вторым ... подробнее →
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- 23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»17:00
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- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября11:00
- В "ДНР" объявили сборы "запасников"10:00
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