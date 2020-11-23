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23.11.2020 18:00

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Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

23.11.2020 17:00

24 ноября киевское Динамо начнет второй круг группового этапа Лиги чемпионов домашним матчем против Барселоны, сообщает iSport.ua . По мнению букмекеров у киевлян шансы на победу практически ... подробнее →

В Луганске начали установку главной елки "республики"

23.11.2020 16:00

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Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу

23.11.2020 15:00

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Во Львове попрощались с Романом Виктюком

23.11.2020 14:00

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Зеленский и Ермак вылечились от коронавируса

23.11.2020 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский, спустя две недели после заболевания, получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 23 ноября, в Телеграм, передает Корреспондент.net ... подробнее →

В Славянске официально объявили победителя выборов мэра

23.11.2020 12:00

Победу во втором туре выборов городского головы Славянска одержал действующий мэр Вадим Лях, получив 16711 голосов избирателей, сообщает сайт novosti.dn.ua . Официальные данные огласила городская ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября

23.11.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 945 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человек. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса

23.11.2020 10:00

В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса в стране уже с 11-12 декабря. Об этом заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф ... подробнее →

В Луганске УАЗ боевиков снес остановку

23.11.2020 09:00

В воскресенье, 22 ноября 2020 года, в оккупированном Луганске произошло ДТП с участием военнослужащих НВФ, передает Еспресо.TV . УАЗ-452 россиян на большой скорости врезался в остановку общественного ... подробнее →

ЦИК обнародовала явку во втором туре местных выборов

23.11.2020 08:00

Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент ... подробнее →

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