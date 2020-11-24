"ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье

24.11.2020 10:00

Отказ оккупационных властей "ЛНР" от открытия КПВВ близ Счастья вероятнее всего вызван незавершенностью строительных работ на этом объекте. Это следует из сводки СММ ОБСЕ от 23 ноября, сообщает ... подробнее →

Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября

24.11.2020 09:00

Сто девяносто шесть человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка»23 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На ... подробнее →

Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"

24.11.2020 08:00

Во вторник, 24 ноября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины обсудит "План действий по Донбассу". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ... подробнее →

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