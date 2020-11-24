"ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье 24.11.2020 10:00 Отказ оккупационных властей "ЛНР" от открытия КПВВ близ Счастья вероятнее всего вызван незавершенностью строительных работ на этом объекте. Это следует из сводки СММ ОБСЕ от 23 ноября, сообщает ... подробнее →

Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу" 24.11.2020 08:00 Во вторник, 24 ноября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины обсудит "План действий по Донбассу". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ... подробнее →