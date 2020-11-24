Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября24.11.2020 09:00
Сто девяносто шесть человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка»23 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На ... подробнее →
Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"24.11.2020 08:00
Во вторник, 24 ноября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины обсудит "План действий по Донбассу". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ... подробнее →
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