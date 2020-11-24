Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и ... подробнее →

Министерство здравоохранения утвердило на декабрь проведение исследования первого украинского генерического препарата от коронавируса. Он создан на основе японского препарата «Авиган». Об ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники, ... подробнее →

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену 24.11.2020 12:00 Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, дал распоряжение главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи "делать, что нужно" по передаче власти Джо Байдену. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября 24.11.2020 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 12287 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 647976 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава во вторник, 24 ноября. ... подробнее →