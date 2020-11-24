Зеленский анонсировал выплаты пострадавшим от карантина (ВИДЕО)

24.11.2020 17:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники, ... подробнее →

В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами

24.11.2020 16:00

Оккупационные власти "ДНР" раздали работникам "Докучаевского флюсо-доломитного комбината" дешевые продукты вместо зарплаты, передает Depo.Донбасс . Как сообщают подконтрольные "ДНР" сайты, в ... подробнее →

В Рубежном собираются выпускать лекарство от коронавируса

24.11.2020 15:00

Министерство здравоохранения утвердило на декабрь проведение исследования первого украинского генерического препарата от коронавируса. Он создан на основе японского препарата «Авиган». Об ... подробнее →

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

24.11.2020 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и ... подробнее →

"Шахтер" прошел тестирование на COVID-19 перед матчем с "Боруссией"

24.11.2020 13:00

Перед вылетом в Германию на матч Лиги чемпионов с "Боруссией" М "Шахтер" сдал тесты на коронавирус. Все полученные результаты – отрицательные, сообщает UA-Футбол. Таким образом, 24 ноября Виктор ... подробнее →

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

24.11.2020 12:00

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, дал распоряжение главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи "делать, что нужно" по передаче власти Джо Байдену. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября

24.11.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 12287 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 647976 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава во вторник, 24 ноября. ... подробнее →

"ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье

24.11.2020 10:00

Отказ оккупационных властей "ЛНР" от открытия КПВВ близ Счастья вероятнее всего вызван незавершенностью строительных работ на этом объекте. Это следует из сводки СММ ОБСЕ от 23 ноября, сообщает ... подробнее →

Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября

24.11.2020 09:00

Сто девяносто шесть человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка»23 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На ... подробнее →

Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"

24.11.2020 08:00

Во вторник, 24 ноября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины обсудит "План действий по Донбассу". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ... подробнее →

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