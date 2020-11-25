Пандемия коронавируса набирает обороты, ежесуточно в стране фиксируют по 12-13 тысяч новых случаев. Вместе с увеличением количества инфицированных растет и спрос на тестирование. В Украине делают ... подробнее →

Кабинет министров упростил процедуру въезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли ... подробнее →

Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между Боруссией Менхенгладбах и Шахтером, сообщает НВ . Британская контора William Hill считает, что ... подробнее →

"Укрзализныця" уже начала подготовку к новогодним праздникам. Компания сообщила о возобновлении движения ряда поездов, которое начнется в декабре. Организация также назначит дополнительные поезда по ... подробнее →

В Украине вступили в силу изменения в ПДД 25.11.2020 12:00 Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД. Для ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября 25.11.2020 11:00 В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября. При этом выздоровели 307778 человек ... подробнее →