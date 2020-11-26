АЕК - Заря: прогноз на матч Лиги Европы

26.11.2020 17:00

В четверг, 26 ноября, луганская Заря сыграет на выезде против греческого АЕКа в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Афинах на Олимпийском стадионе, сообщает ... подробнее →

"ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября

26.11.2020 16:00

Пропуск граждан через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» под Донецком вновь откроется в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе". Линию разграничения можно ... подробнее →

Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки

26.11.2020 15:00

На аграрную отрасль приходится около 40% выручки от украинского экспорта. Однако большие прибыли преимущественно получают мощные агрохолдинги, которые сбывают зерно и масло. Зато мелкие фермеры, ... подробнее →

Аваков выступил за немедленное введение трехнедельного локдауна

26.11.2020 14:00

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком на 3-4 недели. Об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24", передает телеканал 112 Украина . ... подробнее →

В «ДНР» изменили правила въезда из РФ

26.11.2020 13:00

Въезд с территории РФ в ОРДО разрешен лишь тем гражданам, которые имеют прописку в «ДНР». Об этом сообщили в так называемом ОД «Донецкая республика». Как уточнили в ... подробнее →

В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России

26.11.2020 12:00

В "ЛДНР" прибыл 100-й так называемый "гуманитарный конвой" из России, который привез более 100 тонн грузов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 26 ноября. Указано, что в Донецке якобы ... подробнее →

В Украине новый антирекорд: за сутки выявили 15331 новый случай COVID-19

26.11.2020 11:00

В Украине за сутки COVID-19 заболел 15 331 человек - это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 26 ноября. Всего в Украине уже 677189 случаев коронавируса, ... подробнее →

Вчера через КПВВ «Станица Луганская» смогли пройти 2265 человек

26.11.2020 10:00

Вчера, 25 ноября, фактический пропуск граждан осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом рассказал представитель Восточного регионального ... подробнее →

Украина в ТКГ предложила до конца года провести встречу лидеров «нормандской четверки»

26.11.2020 09:00

Украина выдвинула принципиальное требование России — предоставить свой "план урегулирования ситуации в Донбассе". Как передает Depo.Донбасс , об этом сообщил представитель ОРДЛО на переговорах ... подробнее →

"Шахтер" второй раз крупно проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

26.11.2020 08:00

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:4. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Голы у "Боруссии" забили Ларс Штиндль (с ... подробнее →

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