Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком на 3-4 недели. Об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24", передает телеканал 112 Украина . ... подробнее →

На аграрную отрасль приходится около 40% выручки от украинского экспорта. Однако большие прибыли преимущественно получают мощные агрохолдинги, которые сбывают зерно и масло. Зато мелкие фермеры, ... подробнее →

Пропуск граждан через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» под Донецком вновь откроется в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе". Линию разграничения можно ... подробнее →

В четверг, 26 ноября, луганская Заря сыграет на выезде против греческого АЕКа в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Афинах на Олимпийском стадионе, сообщает ... подробнее →

В «ДНР» изменили правила въезда из РФ 26.11.2020 13:00 Въезд с территории РФ в ОРДО разрешен лишь тем гражданам, которые имеют прописку в «ДНР». Об этом сообщили в так называемом ОД «Донецкая республика». Как уточнили в ... подробнее →

В ОРДЛО прибыл "юбилейный" гумконвой из России 26.11.2020 12:00 В "ЛДНР" прибыл 100-й так называемый "гуманитарный конвой" из России, который привез более 100 тонн грузов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 26 ноября. Указано, что в Донецке якобы ... подробнее →