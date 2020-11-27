Резников анонсировал открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое"

27.11.2020 17:00

Подготовка к открытию на КПВВ "Новотроицкое" второго сервисного центра идет по плану. Комплекс будет готов принять граждан в середине декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по ... подробнее →

Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года

27.11.2020 16:00

До конца года бывшие клиенты "Донецкоблгаза" смогут получать голубое топливо от «поставщика последней надежды» (ППН). Соответствующее решение в пятницу, 27 ноября, утвердила Национальная ... подробнее →

Ситуация на КПВВ на Донбассе 27 ноября

27.11.2020 15:00

Из всех контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе фактический пропуск граждан на текущей неделе осуществлялся только в КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и ... подробнее →

ВСУ провели учения с использованием Javelin и Bayraktar

27.11.2020 14:00

В Николаевской области на полигоне Широкий лан прошли тактические учения ВСУ, в ходе которых использовались турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские ПТРК Javelin. Об этом сообщает ... подробнее →

Сеть "АТБ" снова вела "час пенсионера"

27.11.2020 13:00

С 23 ноября в супермаркетах сети "АТБ" ввели отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пожилыми людьми. Об этом в соцсети написал Генеральный директор корпорации Борис Марков. "С ... подробнее →

Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости

27.11.2020 12:00

"Глава ДНР" подписал Указ № 412 от 26.11.2020 года «О некоторых вопросах управления бесхозяйными недвижимыми вещами и имуществом, обращенным в собственность ДНР», сообщают местные СМИ. ... подробнее →

В Украине cуточный прирост заражений коронавирусом перешагнул отметку в 16 тысяч

27.11.2020 11:00

В Украине 16218 новых случаев COVID-19, это второй подряд суточный антирекорд. Всего в стране выявлено уже 693407 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 27 ноября. При этом ... подробнее →

Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской

27.11.2020 10:00

В Станично-Луганском лесоохотничьем хозяйстве рассказали, сколько будет стоить новогодняя елка, сообщает Cxid.info . В этом году ценовая политика остается в среднем на уровне прошлого года: • ... подробнее →

Грузия ввела жесткий карантин на 2 месяца

27.11.2020 09:00

Грузия с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ . Теперь в Грузии выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до ... подробнее →

Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)

27.11.2020 08:00

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" на выезде разгромила греческий АЕК со счетом 3:0, сообщает Апостроф . В начале матча счет мог открыть Ливая, но его удар с острого ... подробнее →

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