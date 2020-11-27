В Николаевской области на полигоне Широкий лан прошли тактические учения ВСУ, в ходе которых использовались турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские ПТРК Javelin. Об этом сообщает ... подробнее →

Из всех контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе фактический пропуск граждан на текущей неделе осуществлялся только в КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и ... подробнее →

До конца года бывшие клиенты "Донецкоблгаза" смогут получать голубое топливо от «поставщика последней надежды» (ППН). Соответствующее решение в пятницу, 27 ноября, утвердила Национальная ... подробнее →

Подготовка к открытию на КПВВ "Новотроицкое" второго сервисного центра идет по плану. Комплекс будет готов принять граждан в середине декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по ... подробнее →

Сеть "АТБ" снова вела "час пенсионера" 27.11.2020 13:00 С 23 ноября в супермаркетах сети "АТБ" ввели отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пожилыми людьми. Об этом в соцсети написал Генеральный директор корпорации Борис Марков. "С ... подробнее →