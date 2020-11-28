Pfizer начала поставки вакцины от короновируса на склады в США и Европе

28.11.2020 17:00

Авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что вакцину доставляют ... подробнее →

В Харькове пожар уничтожил часть рынка "Барабашово"

28.11.2020 15:00

Масштабный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины ... подробнее →

В оккупированном Харцизске рабочие завода "Силур" устроили забастовку

28.11.2020 13:00

На сталеканатном заводе «Силур» в подконтрольном группировке «ДНР» Харцызке 25 ноября произошла стихийная забастовка. Об этом сообщил основатель незаконного вооруженного ... подробнее →

27 ноября линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 174 человека

28.11.2020 11:00

174 человека пересекли линию разграничения на Донбассе по гуманитарному коридору Еленовка - Новотроицкое в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики ... подробнее →

В Украине третий подряд суточный антирекорд по COVID

28.11.2020 10:00

В Украине три дня фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Минздрав в субботу, 28 ноября, за минувшие сутки выявлены 16 294 новых заболевших, что на 76 больше, чем днем ... подробнее →

Стало известно, где разместится мобильный госпиталь для больных COVID-19 на Донбассе

28.11.2020 09:00

Кабинет министров Украины выделил 118 млн грн на обустройство 3 мобильных госпиталей в Одессе, Киеве и Донецкой области. Ранее была информация, что на востоке разместят 2 таких — в Краматорске и ... подробнее →

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