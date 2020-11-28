В Харькове пожар уничтожил часть рынка "Барабашово" 28.11.2020 15:00 Масштабный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины ... подробнее →