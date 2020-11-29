Гуманитарный коридор в Еленовке возобновит работу 30 ноября

29.11.2020 17:00

В понедельник, 30 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает так называемый "межведомственный оперативный штаб ДНР". Гуманитарный коридор ... подробнее →

В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику

29.11.2020 15:00

В "ЛНР" внесли изменения в уголовный и административный кодексы в части "установления уголовной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистcкой или экстремистской атрибутики ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря

29.11.2020 13:00

ОВЕН Овнам марта и первой декады апреля нелишним будет попытаться проявить себя на карьерном поприще. Да и в личной жизни вы сможете оказывать позитивное влияние на свое окружение. Родившиеся в конце ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября

29.11.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд. Об ... подробнее →

Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу

29.11.2020 10:00

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах блокирует почти все инициативы по Донбассу, передает Телеканал новостей «24» . По словам главы ... подробнее →

Шахтер с трудом обыграл Днепр-1

29.11.2020 09:00

Донецкий Шахтер сумел вырвать победу над Днепром-1 в выездном поединке 11-го тура чемпионата Украины, сообщает Корреспондент.net . Матч прошел при полном преимуществе Шахтера, который сумел забить ... подробнее →

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