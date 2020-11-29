Гуманитарный коридор в Еленовке возобновит работу 30 ноября29.11.2020 17:00
В понедельник, 30 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает так называемый "межведомственный оперативный штаб ДНР". Гуманитарный коридор ... подробнее →
В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику29.11.2020 15:00
В "ЛНР" внесли изменения в уголовный и административный кодексы в части "установления уголовной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистcкой или экстремистской атрибутики ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря29.11.2020 13:00
ОВЕН Овнам марта и первой декады апреля нелишним будет попытаться проявить себя на карьерном поприще. Да и в личной жизни вы сможете оказывать позитивное влияние на свое окружение. Родившиеся в конце ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября29.11.2020 11:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд. Об ... подробнее →
Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу29.11.2020 10:00
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах блокирует почти все инициативы по Донбассу, передает Телеканал новостей «24» . По словам главы ... подробнее →
Шахтер с трудом обыграл Днепр-129.11.2020 09:00
Донецкий Шахтер сумел вырвать победу над Днепром-1 в выездном поединке 11-го тура чемпионата Украины, сообщает Корреспондент.net . Матч прошел при полном преимуществе Шахтера, который сумел забить ... подробнее →
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